Программа передач СТС на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме СТС запланированы следующие передачи.



Программа передач СТС на сегодня 2 апреля



04:50 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 7-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 8. 33-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия

06:05 Фиксики

06:25 В лесной чаще

06:45 Три кота

07:30 Том и Джерри: Мотор

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Кафе «У Лекса»

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Отель на буксире

08:25 Уральские пельмени. Пляжный шизон

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 8-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Мятый элемент

11:10 Трансформеры. Эпоха истребления

14:20 Трансформеры: Последний рыцарь

17:15 Камуфляж и шпионаж

19:05 Холодное сердце

21:00 Холодное сердце-2

22:50 Посейдон

00:40 Пятьдесят оттенков свободы

02:30 Маленькие женщины

04:35 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия



В программе передач СТС возможны изменения.