Программа передач СТС на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме СТС запланированы следующие передачи.
Программа передач СТС на сегодня 2 апреля
04:50 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 7-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 8. 33-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия
06:05 Фиксики
06:25 В лесной чаще
06:45 Три кота
07:30 Том и Джерри: Мотор
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Кафе «У Лекса»
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Отель на буксире
08:25 Уральские пельмени. Пляжный шизон
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 8-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Мятый элемент
11:10 Трансформеры. Эпоха истребления
14:20 Трансформеры: Последний рыцарь
17:15 Камуфляж и шпионаж
19:05 Холодное сердце
21:00 Холодное сердце-2
22:50 Посейдон
00:40 Пятьдесят оттенков свободы
02:30 Маленькие женщины
04:35 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия
В программе передач СТС возможны изменения.