Программа РЕН ТВ на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на сегодня 2 апреля
05:00 Невероятно интересные истории
06:40 День сурка
08:30 О вкусной и здоровой пище
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Знаете ли вы, что?
12:00 Наука и техника
13:05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:05 СОВБЕЗ
15:05 Документальный спецпроект. Кто погубил Украину?
16:10 Засекреченные списки. 7 главных русофобов
17:10 Мстители: Война бесконечности
20:05 Мстители: Финал
23:35 Форма воды
01:55 Фокус
03:35 Тайны Чапман
В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.