Программа РЕН ТВ на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на сегодня 2 апреля



05:00 Невероятно интересные истории

06:40 День сурка

08:30 О вкусной и здоровой пище

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Знаете ли вы, что?

12:00 Наука и техника

13:05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:05 СОВБЕЗ

15:05 Документальный спецпроект. Кто погубил Украину?

16:10 Засекреченные списки. 7 главных русофобов

17:10 Мстители: Война бесконечности

20:05 Мстители: Финал

23:35 Форма воды

01:55 Фокус

03:35 Тайны Чапман



В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.