Программа передач канала Звезда на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме канала Звезда запланированы следующие передачи.



Программа передач канала Звезда на сегодня 2 апреля



04:35 Инженер Шухов. Универсальный гений

05:35 Золотая баба

07:05 Финист - Ясный сокол

08:00 Новости дня

08:15 Финист - Ясный сокол

08:55 Морской бой

09:55 Круиз-контроль. Эльбрус

10:25 Легенды музыки. Михаил Боярский

10:55 Улика из прошлого. Первый город на Земле. Тайна Аркаима

11:45 Война миров. Битва военных фармакологов

12:30 Не факт!

13:00 Новости дня

13:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

14:00 Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства

15:20 Кодовое название "Южный гром"

18:00 Новости дня

18:15 «Задело!» с Николаем Петровым

18:30 И была война. 1-я - 3-я серии

21:15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 1982 г. Баскетбол. Мужчины. Финал. СССР - США

00:15 Сицилианская защита

01:55 Берег

04:15 Свинарка и пастух



В программе передач канала Звезда возможны изменения.