Программа передач канала Звезда на 2 апреля 2022 года. В телепрограмме канала Звезда запланированы следующие передачи.
Программа передач канала Звезда на сегодня 2 апреля
04:35 Инженер Шухов. Универсальный гений
05:35 Золотая баба
07:05 Финист - Ясный сокол
08:00 Новости дня
08:15 Финист - Ясный сокол
08:55 Морской бой
09:55 Круиз-контроль. Эльбрус
10:25 Легенды музыки. Михаил Боярский
10:55 Улика из прошлого. Первый город на Земле. Тайна Аркаима
11:45 Война миров. Битва военных фармакологов
12:30 Не факт!
13:00 Новости дня
13:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
14:00 Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства
15:20 Кодовое название "Южный гром"
18:00 Новости дня
18:15 «Задело!» с Николаем Петровым
18:30 И была война. 1-я - 3-я серии
21:15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 1982 г. Баскетбол. Мужчины. Финал. СССР - США
00:15 Сицилианская защита
01:55 Берег
04:15 Свинарка и пастух
В программе передач канала Звезда возможны изменения.