Программа передач Первого канала на 3 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач Первого канала на сегодня 3 апреля
03:55 Россия от края до края
05:35 Хиромант. 7-я - 9-я серии
06:00 Новости
06:10 Хиромант. 7-я - 9-я серии
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с участием лучших лыжников мира. Мужчины. 50 км. Прямой эфир
12:00 Новости
12:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Паук», 1-я - 8-я серии
15:00 Новости
15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Паук», 1-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Паук», 1-я - 8-я серии
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?« Весенняя серия игр. Выпуск от 3 апреля
23:45 «Зеркало». К 90-летию Андрея Тарковского
01:45 Наедине со всеми
03:15 Россия от края до края
В программе передач Первого канала возможны изменения.