Программа передач Первого канала на 3 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Первого канала на сегодня 3 апреля



03:55 Россия от края до края

05:35 Хиромант. 7-я - 9-я серии

06:00 Новости

06:10 Хиромант. 7-я - 9-я серии

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с участием лучших лыжников мира. Мужчины. 50 км. Прямой эфир

12:00 Новости

12:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Паук», 1-я - 8-я серии

15:00 Новости

15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Паук», 1-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». «Паук», 1-я - 8-я серии

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?« Весенняя серия игр. Выпуск от 3 апреля

23:45 «Зеркало». К 90-летию Андрея Тарковского

01:45 Наедине со всеми

03:15 Россия от края до края



В программе передач Первого канала возможны изменения.