Программа передач Россия 1 на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме Россия 1 запланированы следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на сегодня 3 апреля
00:55 Противостояние
05:20 Жила-была любовь
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Два берега надежды
14:00 Вести
14:50 Два берега надежды
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Течет река Волга
03:15 Жила-была любовь
В программе передач Россия 1 возможны изменения.