Программа передач Россия 1 на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме Россия 1 запланированы следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на сегодня 3 апреля



00:55 Противостояние

05:20 Жила-была любовь

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Два берега надежды

14:00 Вести

14:50 Два берега надежды

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Течет река Волга

03:15 Жила-была любовь



В программе передач Россия 1 возможны изменения.