Программа передач ТВЦ на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме ТВЦ запланированы следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на сегодня 3 апреля
04:50 Список Брежнева
05:30 Слушай, Ленинград, я тебе спою...
06:25 Анна и тайна прошлого. 1-я серия
07:10 Анна и тайна прошлого. 2-я серия
08:00 Анна и тайна прошлого. 3-я серия
08:45 Анна и тайна прошлого. 4-я серия
09:40 Здоровый смысл
10:05 Знак качества. Чистим и стираем
10:55 Страна чудес. Абакан
11:30 События
11:45 Дети понедельника
13:35 Союзмультфильм. Недетские страсти
14:30 Московская неделя
15:00 «Что бы это значило?« Юмористический концерт
16:50 Призраки Замоскворечья. 1-я - 4-я серии
20:30 «Отель «Толедо». 1-я - 4-я серии
00:05 События
00:20 Петровка, 38
00:30 Серёжки с сапфирами. 1-я - 4-я серии
03:30 Хроники московского быта. Походно-полевые жёны
04:10 Хроники московского быта. Женщины Ленина
04:50 Виктор Павлов. Голубиная душа
В программе передач ТВЦ возможны изменения.