Программа передач ТВЦ на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме ТВЦ запланированы следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на сегодня 3 апреля



04:50 Список Брежнева

05:30 Слушай, Ленинград, я тебе спою...

06:25 Анна и тайна прошлого. 1-я серия

07:10 Анна и тайна прошлого. 2-я серия

08:00 Анна и тайна прошлого. 3-я серия

08:45 Анна и тайна прошлого. 4-я серия

09:40 Здоровый смысл

10:05 Знак качества. Чистим и стираем

10:55 Страна чудес. Абакан

11:30 События

11:45 Дети понедельника

13:35 Союзмультфильм. Недетские страсти

14:30 Московская неделя

15:00 «Что бы это значило?« Юмористический концерт

16:50 Призраки Замоскворечья. 1-я - 4-я серии

20:30 «Отель «Толедо». 1-я - 4-я серии

00:05 События

00:20 Петровка, 38

00:30 Серёжки с сапфирами. 1-я - 4-я серии

03:30 Хроники московского быта. Походно-полевые жёны

04:10 Хроники московского быта. Женщины Ленина

04:50 Виктор Павлов. Голубиная душа



В программе передач ТВЦ возможны изменения.