Программа передач НТВ на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.
Программа передач НТВ на сегодня 3 апреля
05:00 Погоня за шедевром
06:40 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:40 Маска
23:25 Звезды сошлись
01:00 Основано на реальных событиях
03:30 Я считаю: раз, два, три, четыре, пять
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Аккредитация». «Загранпаспорт»
В программе передач НТВ возможны изменения.