Программа передач НТВ на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.



Программа передач НТВ на сегодня 3 апреля



05:00 Погоня за шедевром

06:40 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:40 Маска

23:25 Звезды сошлись

01:00 Основано на реальных событиях

03:30 Я считаю: раз, два, три, четыре, пять

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Аккредитация». «Загранпаспорт»



В программе передач НТВ возможны изменения.