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Программа передач Пятого канала на сегодня 3 апреля 2022


Программа передач Пятого канала на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.

Программа передач Пятого канала на сегодня 3 апреля

05:00 Улицы разбитых фонарей. Инферно
05:50 Улицы разбитых фонарей. Целую, Ларин
06:35 Улицы разбитых фонарей. Страховочный вариант
07:35 Улицы разбитых фонарей. Сексот Цыплаков
08:35 Условный мент-2. Почтовый роман
09:25 Условный мент-2. Орден за мужество
10:20 Условный мент-2. Водопроводчик
11:15 Условный мент-2. Леди Джаз
12:05 Условный мент-3. Дело чести
13:00 Условный мент-3. Подвиг Тельцова
13:55 Условный мент-3. Зеленоглазое такси
14:50 Условный мент-3. Верность и ревность
15:40 Наводчица. 1-я серия
16:40 Наводчица. 2-я серия
17:35 Наводчица. 3-я серия
18:30 Наводчица. 4-я серия
19:20 Телохранитель. 1-я серия
20:15 Телохранитель. 2-я серия
21:10 Телохранитель. 3-я серия
22:05 Телохранитель. 4-я серия
22:55 Искупление
00:45 Максим Перепелица
02:20 Варвара-краса, длинная коса
03:40 Глухарь. Продолжение. 17-я серия - «Снова майские»
04:25 Глухарь. Продолжение. 18-я серия - «Страшно жить»

В программе передач Пятого канала возможны изменения.









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