Программа передач Пятого канала на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.



Программа передач Пятого канала на сегодня 3 апреля



05:00 Улицы разбитых фонарей. Инферно

05:50 Улицы разбитых фонарей. Целую, Ларин

06:35 Улицы разбитых фонарей. Страховочный вариант

07:35 Улицы разбитых фонарей. Сексот Цыплаков

08:35 Условный мент-2. Почтовый роман

09:25 Условный мент-2. Орден за мужество

10:20 Условный мент-2. Водопроводчик

11:15 Условный мент-2. Леди Джаз

12:05 Условный мент-3. Дело чести

13:00 Условный мент-3. Подвиг Тельцова

13:55 Условный мент-3. Зеленоглазое такси

14:50 Условный мент-3. Верность и ревность

15:40 Наводчица. 1-я серия

16:40 Наводчица. 2-я серия

17:35 Наводчица. 3-я серия

18:30 Наводчица. 4-я серия

19:20 Телохранитель. 1-я серия

20:15 Телохранитель. 2-я серия

21:10 Телохранитель. 3-я серия

22:05 Телохранитель. 4-я серия

22:55 Искупление

00:45 Максим Перепелица

02:20 Варвара-краса, длинная коса

03:40 Глухарь. Продолжение. 17-я серия - «Снова майские»

04:25 Глухарь. Продолжение. 18-я серия - «Страшно жить»



В программе передач Пятого канала возможны изменения.