Программа передач Матч ТВ на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме Матч ТВ запланированы следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на сегодня 3 апреля



05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 30 км

06:00 Фигурное катание. Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание«

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир из Тюмени

10:05 Спорт Тоша

10:15 На воде

10:25 Брэк!

10:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из Тюмени

12:45 Новости

12:50 Смешанные единоборства. PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора Емельяненко

13:55 Матч! Парад

14:15 Все на Матч!

14:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» - «Трактор». Прямой эфир

17:15 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Урал». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Зенит». Прямой эфир

21:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. Прямой эфир из США

02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)

03:25 Новости

03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины



В программе передач Матч ТВ возможны изменения.