Программа передач Матч ТВ на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме Матч ТВ запланированы следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на сегодня 3 апреля
05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 30 км
06:00 Фигурное катание. Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание«
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир из Тюмени
10:05 Спорт Тоша
10:15 На воде
10:25 Брэк!
10:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из Тюмени
12:45 Новости
12:50 Смешанные единоборства. PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора Емельяненко
13:55 Матч! Парад
14:15 Все на Матч!
14:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» - «Трактор». Прямой эфир
17:15 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Урал». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Зенит». Прямой эфир
21:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. Прямой эфир из США
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)
03:25 Новости
03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины
В программе передач Матч ТВ возможны изменения.