Программа РЕН ТВ на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на сегодня 3 апреля



05:00 Тайны Чапман

06:25 Викинги против пришельцев

08:30 Король Артур

11:00 Дракула

12:50 Тёмная башня

14:40 Мстители: Война бесконечности

17:30 Мстители: Финал

21:00 Веном

23:00 Добров в эфире

23:55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

01:00 Самые шокирующие гипотезы

04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»



В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.