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Программа передач РЕН ТВ на сегодня 3 апреля 2022


Программа РЕН ТВ на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

Программа передач РЕН ТВ на сегодня 3 апреля

05:00 Тайны Чапман
06:25 Викинги против пришельцев
08:30 Король Артур
11:00 Дракула
12:50 Тёмная башня
14:40 Мстители: Война бесконечности
17:30 Мстители: Финал
21:00 Веном
23:00 Добров в эфире
23:55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
01:00 Самые шокирующие гипотезы
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»

В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.









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