Программа передач канала Звезда на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме канала Звезда запланированы следующие передачи.



Программа передач канала Звезда на сегодня 3 апреля



04:15 Свинарка и пастух

05:40 Оружие Победы

06:05 Оружие Победы

06:25 Кодовое название «Южный гром»

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №89

11:30 Секретные материалы. Великолепная пятёрка. Британская элита советской разведки

12:15 Код доступа

13:00 Битва оружейников

13:50 Забытый. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:20 Легенды советского сыска

22:45 Сделано в СССР

23:00 Фетисов

23:45 Аллегро с огнем

01:30 Игра без правил

03:00 Звездный отряд

03:35 Кулинар. 17-я и 18-я серии



В программе передач канала Звезда возможны изменения.