Программа передач канала Звезда на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме канала Звезда запланированы следующие передачи.
Программа передач канала Звезда на сегодня 3 апреля
04:15 Свинарка и пастух
05:40 Оружие Победы
06:05 Оружие Победы
06:25 Кодовое название «Южный гром»
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №89
11:30 Секретные материалы. Великолепная пятёрка. Британская элита советской разведки
12:15 Код доступа
13:00 Битва оружейников
13:50 Забытый. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Легенды советского сыска
22:45 Сделано в СССР
23:00 Фетисов
23:45 Аллегро с огнем
01:30 Игра без правил
03:00 Звездный отряд
03:35 Кулинар. 17-я и 18-я серии
В программе передач канала Звезда возможны изменения.