Программа канала Мосфильм. Золотая коллекция на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме канала Золотая Коллекция запланированы следующие передачи.
Программа передач канала Золотая коллекция на сегодня 3 апреля
03:45 Вихри враждебные
05:25 Безумный день
06:25 Пес Барбос и необычный кросс
06:35 Жди меня
08:10 Цветы запоздалые
10:00 Остановился поезд
11:45 Любовь земная
13:25 Дети Дон-Кихота
14:50 Курьер
16:25 Тот самый Мюнхгаузен
18:55 Вокзал для двоих
21:25 Женитьба Бальзаминова
23:00 Воскресная премьера
02:15 Летят журавли
03:45 Ко мне, Мухтар!
В программе передач канала Золотая коллекция возможны изменения.