Программа канала Мосфильм. Золотая коллекция на 3 апреля 2022 года. В телепрограмме канала Золотая Коллекция запланированы следующие передачи.



Программа передач канала Золотая коллекция на сегодня 3 апреля



03:45 Вихри враждебные

05:25 Безумный день

06:25 Пес Барбос и необычный кросс

06:35 Жди меня

08:10 Цветы запоздалые

10:00 Остановился поезд

11:45 Любовь земная

13:25 Дети Дон-Кихота

14:50 Курьер

16:25 Тот самый Мюнхгаузен

18:55 Вокзал для двоих

21:25 Женитьба Бальзаминова

23:00 Воскресная премьера

02:15 Летят журавли

03:45 Ко мне, Мухтар!



В программе передач канала Золотая коллекция возможны изменения.