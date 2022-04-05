Программа передач Золотая коллекция на 5 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 5 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



05.04.2022



03:55 Человек с бульвара Капуцинов

05:25 Ко мне, Мухтар!

06:45 Жизнь по лимиту

08:05 Одиночное плавание

09:45 Беспокойное хозяйство

11:25 Позови меня в даль светлую

13:05 Берегись автомобиля

14:50 За спичками

16:35 Не может быть!

18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»

19:55 Мы из джаза

21:30 Девчата

23:15 Дайте жалобную книгу

00:50 Формула любви

02:20 Ко мне, Мухтар!

03:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»



В телепрограмме передач возможны изменения.