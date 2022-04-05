Программа передач Золотая коллекция на 5 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 5 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
05.04.2022
03:55 Человек с бульвара Капуцинов
05:25 Ко мне, Мухтар!
06:45 Жизнь по лимиту
08:05 Одиночное плавание
09:45 Беспокойное хозяйство
11:25 Позови меня в даль светлую
13:05 Берегись автомобиля
14:50 За спичками
16:35 Не может быть!
18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»
19:55 Мы из джаза
21:30 Девчата
23:15 Дайте жалобную книгу
00:50 Формула любви
02:20 Ко мне, Мухтар!
03:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»
В телепрограмме передач возможны изменения.