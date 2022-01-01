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Программа передач Первого канала на сегодня и завтра


Телепрограмма Первого канала на сегодня и завтра - 5 и 6 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

Сегодня, 5 апреля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Никто не узнает». 2-я серия
23:00 Большая игра
00:00 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

Завтра, 6 апреля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Никто не узнает». 3-я серия
23:00 Большая игра
00:00 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

В программе передач возможны изменения.









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