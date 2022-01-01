Программа передач Первого канала на сегодня и завтра

Телепрограмма Первого канала на сегодня и завтра - 5 и 6 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Сегодня, 5 апреля



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

22:00 «Никто не узнает». 2-я серия

23:00 Большая игра

00:00 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Завтра, 6 апреля



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

22:00 «Никто не узнает». 3-я серия

23:00 Большая игра

00:00 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.