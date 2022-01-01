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Программа передач Россия 1 на сегодня и завтра


Телепрограмма Россия 1 на сегодня и завтра - 5 и 6 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

Сегодня, 5 апреля

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 София. 6-я серия
01:05 Земский доктор. Продолжение. 3-я и 4-я серии
02:45 Семейный детектив. 54-я серия - «Пистолет в машине»
03:30 Семейный детектив. 55-я серия - «Соседи»

Завтра, 6 апреля

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 София. 7-я серия
01:05 Земский доктор. Продолжение. 5-я и 6-я серии
02:45 Семейный детектив. 56-я серия - «Пожар»
03:30 Семейный детектив. 57-я серия - «Ход конём»

В программе передач возможны изменения.









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