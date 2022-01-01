Россия 1. Телепрограмма на 5 апреля 2022

Телепрограмма Россия 1 на 5 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 София. 6-я серия
01:05 Земский доктор. Продолжение. 3-я и 4-я серии
02:45 Семейный детектив. 54-я серия - «Пистолет в машине»
03:30 Семейный детектив. 55-я серия - «Соседи»
В телепрограмме возможны изменения.