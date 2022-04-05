Программа передач НТВ на 5 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 5 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
05.04.2022
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Экскурсия». «Двойное ограбление»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Болевая точка», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Болевая точка», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чингачгук. «Любовь до гроба», 2-я серия. «Камень за пазухой», 1-я и 2-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Пёс-4. «Сердцем чую». «Чистильщик». «Чёрная вдова»
02:25 Таинственная Россия
03:25 Хмуров. 3-я и 4-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Несработавшая ловушка». «Понятой»
В программе передач возможны изменения.