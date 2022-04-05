Программа передач НТВ на 5 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 5 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



05.04.2022



04:55 Возвращение Мухтара-2. «Экскурсия». «Двойное ограбление»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Болевая точка», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Болевая точка», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чингачгук. «Любовь до гроба», 2-я серия. «Камень за пазухой», 1-я и 2-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Пёс-4. «Сердцем чую». «Чистильщик». «Чёрная вдова»

02:25 Таинственная Россия

03:25 Хмуров. 3-я и 4-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Несработавшая ловушка». «Понятой»



В программе передач возможны изменения.