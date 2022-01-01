Матч ТВ. Телепрограмма на 5 апреля 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 5 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



03:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Бавария»

05:15 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Д. Кормье - Д. Барнетт

10:00 Профессиональный бокс. М. Власов - Р. Чахкиев. Д. Кудряшов - С. Сильгадо

11:00 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Агент

15:00 Новости

15:05 Агент

16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» - «Трактор». Прямой эфир

19:20 Смешанные единоборства. UFC

20:15 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

21:15 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» - «Атлетико». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика» - «Ливерпуль»

02:40 Есть тема!

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир



В телепрограмме возможны изменения.