Программа передач Матч ТВ на 5 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 5 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
05.04.2022
03:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Бавария»
05:15 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Д. Кормье - Д. Барнетт
10:00 Профессиональный бокс. М. Власов - Р. Чахкиев. Д. Кудряшов - С. Сильгадо
11:00 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Агент
15:00 Новости
15:05 Агент
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» - «Трактор». Прямой эфир
19:20 Смешанные единоборства. UFC
20:15 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
21:15 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» - «Атлетико». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика» - «Ливерпуль»
02:40 Есть тема!
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.