Программа передач Матч ТВ на сегодня и завтра

Телепрограмма Матч ТВ на сегодня и завтра - 5 и 6 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
Сегодня, 5 апреля
03:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Бавария»
05:15 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Д. Кормье - Д. Барнетт
10:00 Профессиональный бокс. М. Власов - Р. Чахкиев. Д. Кудряшов - С. Сильгадо
11:00 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Агент
15:00 Новости
15:05 Агент
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» - «Трактор». Прямой эфир
19:20 Смешанные единоборства. UFC
20:15 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
21:15 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» - «Атлетико». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика» - «Ливерпуль»
02:40 Есть тема!
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир
Завтра, 6 апреля
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир
05:30 Правила игры
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Д. Кормье - А. Сильва. Д. Кормье - Дж. Монсон
09:55 Профессиональный бокс. С. Липинец - Э. Санчес. Д. Кудряшов - Х.К. Гомес
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Агент
15:00 Новости
15:05 Агент
17:00 Смешанные единоборства. UFC
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (Германия)
02:40 Есть тема!
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Альянса Лима» (Перу) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.