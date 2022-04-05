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Программа передач Домашний на 5 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 5 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

05.04.2022

03:40 Проводница. 2-я серия - «Любовь со взломом». 3-я серия - «Похищение». 4-я серия - «Свидетель»
06:10 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Новость». Нестерпимо»
13:20 Порча. Найти и потерять
13:50 Знахарка. Сестры по отцу
14:25 Верну любимого. Разбитая чашка
15:00 Время уходить, время возвращаться. 1-я - 4-я серии
19:00 Разве можно мечтать о большем. 1-я - 4-я серии
23:00 Дыши со мной. 16-я - 18-я серии
01:45 Великолепная Анжелика
03:25 Проводница. 5-я серия - «Тихая гавань». 6-я серия - «Цыганская дочь». 7-я серия - «Жизнь сначала»

В телепрограмме возможны изменения.









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