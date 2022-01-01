Программа передач Домашний на сегодня и завтра

Телепрограмма канала Домашний на сегодня и завтра - 5 и 6 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



Сегодня, 5 апреля



03:40 Проводница. 2-я серия - «Любовь со взломом». 3-я серия - «Похищение». 4-я серия - «Свидетель»

06:10 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Новость». Нестерпимо»

13:20 Порча. Найти и потерять

13:50 Знахарка. Сестры по отцу

14:25 Верну любимого. Разбитая чашка

15:00 Время уходить, время возвращаться. 1-я - 4-я серии

19:00 Разве можно мечтать о большем. 1-я - 4-я серии

23:00 Дыши со мной. 16-я - 18-я серии

01:45 Великолепная Анжелика

03:25 Проводница. 5-я серия - «Тихая гавань». 6-я серия - «Цыганская дочь». 7-я серия - «Жизнь сначала»



Завтра, 6 апреля



03:25 Проводница. 5-я серия - «Тихая гавань». 6-я серия - «Цыганская дочь». 7-я серия - «Жизнь сначала»

05:50 Пять ужинов

06:05 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Удар в спину». «Аферисты»

13:20 Порча. Пригвождённый

13:50 Знахарка. Полыхающая

14:25 Верну любимого. Общий сын

15:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии

19:00 Тростинка на ветру. 1-я - 4-я серии

23:05 Дыши со мной. 19-я и 20-я серии

00:45 Дыши со мной. Счастье взаймы. 1-я серия

01:50 Анжелика и король

03:30 Проводница. 8-я серия - «Ожидание любви». 9-я серия - «Незабываемый роман». 10-я серия - «Жених напрокат»



В телепрограмме возможны изменения.