Программа передач СТС на 5 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 5 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



05.04.2022



04:45 Воронины. Сезон 15. 6-я серия

05:05 Воронины. Сезон 15. 7-я серия

05:30 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. День страшилок

06:15 Рождественские истории

06:35 Забавные истории

07:00 Том и Джерри

10:10 Дедушка нелёгкого поведения

12:05 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 5-я серия

14:10 Жена олигарха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

18:00 Сёстры

19:00 Сёстры

19:30 Сёстры

20:00 Гарри Поттер и Тайная комната

23:00 Сонная Лощина

01:00 Он - Дракон

02:45 Воронины. Сезон 15. 3-я - 9-я серии



В программе передач возможны изменения.