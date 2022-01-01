СТС. Телепрограмма на 5 апреля 2022

Телепрограмма СТС на 5 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
04:45 Воронины. Сезон 15. 6-я серия
05:05 Воронины. Сезон 15. 7-я серия
05:30 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. День страшилок
06:15 Рождественские истории
06:35 Забавные истории
07:00 Том и Джерри
10:10 Дедушка нелёгкого поведения
12:05 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 5-я серия
14:10 Жена олигарха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
18:00 Сёстры
19:00 Сёстры
19:30 Сёстры
20:00 Гарри Поттер и Тайная комната
23:00 Сонная Лощина
01:00 Он - Дракон
02:45 Воронины. Сезон 15. 3-я - 9-я серии
В телепрограмме возможны изменения.