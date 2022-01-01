РЕН ТВ. Телепрограмма на 5 апреля 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 5 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Король Артур
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Знаете ли вы, что?
00:30 Пустой человек
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:40 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
В телепрограмме возможны изменения.