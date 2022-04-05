Программа передач Звезда на 5 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 5 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



05.04.2022



03:35 Кулинар-2. 1-я и 2-я серии

05:10 Кулинар-2. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:35 Старики-разбойники

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

13:50 Кулинар-2. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Кулинар-2. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. Нас боялись не венгры

21:25 Улика из прошлого

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Николай Еловик

23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 19-я и 20-я серии

01:30 Старики-разбойники

03:00 Раздвигая льды

03:35 Кулинар-2. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.