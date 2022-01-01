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Звезда. Телепрограмма на 5 апреля 2022


Телепрограмма канала Звезда на 5 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

03:35 Кулинар-2. 1-я и 2-я серии
05:10 Кулинар-2. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:35 Старики-разбойники
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
13:50 Кулинар-2. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Кулинар-2. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Нас боялись не венгры
21:25 Улика из прошлого
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Николай Еловик
23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 19-я и 20-я серии
01:30 Старики-разбойники
03:00 Раздвигая льды
03:35 Кулинар-2. 5-я и 6-я серии

В телепрограмме возможны изменения.









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