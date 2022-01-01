Программа передач ТВЦ на сегодня и завтра

Телепрограмма ТВЦ на сегодня и завтра - 5 и 6 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



Сегодня, 5 апреля



05:00 Мой герой. Ольга Тумайкина

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:30 Доктор И... Кортизол: враг или друг?

09:05 Тест на беременность. 3-я серия

10:05 Тест на беременность. 4-я серия

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Карты на стол»

13:35 Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачёвы

14:30 События

14:55 Город новостей

15:15 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 3-я серия

16:05 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 4-я серия

16:55 Хроники московского быта. Советское неглиже

17:50 События

18:10 Трюкач. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Хроники московского быта. Съедобная утопия

01:30 90-е. Ночная жизнь

02:10 Смерть артиста

02:50 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 3-я серия

03:35 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 4-я серия

04:15 Валентина Талызина. Зигзаги и удачи

04:55 Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачёвы



Завтра, 6 апреля



04:55 Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачёвы

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:30 Доктор И... Аритмия

09:05 Тест на беременность. 5-я серия

10:05 Тест на беременность. 6-я серия

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Берег удачи»

13:40 Мой герой. Елена Вяльбе

14:30 События

14:55 Город новостей

15:15 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 1-я серия

16:05 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 2-я серия

16:55 Хроники московского быта. Советская прислуга

17:50 События

18:15 Трюкач. 9-я серия

19:10 Трюкач. 10-я серия

20:00 Трюкач. 11-я серия

20:55 Трюкач. 12-я серия

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 41-й выпуск

23:10 Прощание. Валентина Малявина

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Обжалованию не подлежит. Лютый

01:30 Знак качества. Интернет-страшилки про еду

02:10 Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи

02:50 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 1-я серия

03:35 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 2-я серия

04:25 Михаил Ульянов. Горькая исповедь



В программе передач возможны изменения.



















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