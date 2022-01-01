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ТВЦ. Телепрограмма на 5 апреля 2022


Телепрограмма ТВЦ на 5 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

05:00 Мой герой. Ольга Тумайкина
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:30 Доктор И... Кортизол: враг или друг?
09:05 Тест на беременность. 3-я серия
10:05 Тест на беременность. 4-я серия
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Карты на стол»
13:35 Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачёвы
14:30 События
14:55 Город новостей
15:15 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 3-я серия
16:05 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 4-я серия
16:55 Хроники московского быта. Советское неглиже
17:50 События
18:10 Трюкач. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Хроники московского быта. Съедобная утопия
01:30 90-е. Ночная жизнь
02:10 Смерть артиста
02:50 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 3-я серия
03:35 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 4-я серия
04:15 Валентина Талызина. Зигзаги и удачи
04:55 Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачёвы

В телепрограмме возможны изменения.









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