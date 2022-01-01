Программа передач Пятого канала на сегодня и завтра

Телепрограмма Пятого канала на сегодня и завтра - 5 и 6 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Сегодня, 5 апреля



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или урок английского

06:15 Улицы разбитых фонарей. Третий слева

07:10 Искупление

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. 24-я - 27-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. 27-я - 31-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Водопроводчик

18:55 Условный мент-2. Леди Джаз

19:45 След. Страшные секреты

20:30 След. Маски

21:30 След. Закон Менделя

22:20 След. Кольцо с турмалином

23:10 Великолепная пятёрка-4. Иммерсивная смерть

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Эмпиреи у батареи

01:15 След. Жизнь под снос

02:05 След. Легенда о любви

02:40 След. Тень девяностых

03:20 Детективы. У синей реки

03:50 Детективы. Железное колечко

04:20 Детективы. Успеть за ночь



Завтра, 6 апреля



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Продолжение. 27-я - 31-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. 31-я - 34 серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. 35-я - 38-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Дело чести

18:50 Условный мент-3. Подвиг Тельцова

19:45 След. Сокровище

20:30 След. Красота требует жертв

21:30 След. Закон отражения

22:20 След. Незнание - сила

23:10 Великолепная пятёрка-4. Академическая среда

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Самая опасная профессия

01:15 След. Эхо войны

02:05 След. Солнечные лохи

02:40 След. Алиби

03:20 Детективы. Санитарный день

03:50 Детективы. Месть фурии

04:20 Детективы. Мама для мамонта



В программе передач возможны изменения.