Программа передач Пятого канала на сегодня и завтра

Телепрограмма Пятого канала на сегодня и завтра - 5 и 6 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Сегодня, 5 апреля
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или урок английского
06:15 Улицы разбитых фонарей. Третий слева
07:10 Искупление
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. 24-я - 27-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. 27-я - 31-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Водопроводчик
18:55 Условный мент-2. Леди Джаз
19:45 След. Страшные секреты
20:30 След. Маски
21:30 След. Закон Менделя
22:20 След. Кольцо с турмалином
23:10 Великолепная пятёрка-4. Иммерсивная смерть
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Эмпиреи у батареи
01:15 След. Жизнь под снос
02:05 След. Легенда о любви
02:40 След. Тень девяностых
03:20 Детективы. У синей реки
03:50 Детективы. Железное колечко
04:20 Детективы. Успеть за ночь
Завтра, 6 апреля
05:00 Известия
05:25 Глухарь. Продолжение. 27-я - 31-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. 31-я - 34 серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. 35-я - 38-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Дело чести
18:50 Условный мент-3. Подвиг Тельцова
19:45 След. Сокровище
20:30 След. Красота требует жертв
21:30 След. Закон отражения
22:20 След. Незнание - сила
23:10 Великолепная пятёрка-4. Академическая среда
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Самая опасная профессия
01:15 След. Эхо войны
02:05 След. Солнечные лохи
02:40 След. Алиби
03:20 Детективы. Санитарный день
03:50 Детективы. Месть фурии
04:20 Детективы. Мама для мамонта
В программе передач возможны изменения.