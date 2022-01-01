Пятый канал. Телепрограмма на 5 апреля 2022

Телепрограмма Пятого канала на 5 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или урок английского

06:15 Улицы разбитых фонарей. Третий слева

07:10 Искупление

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. 24-я серия - «Банда»

10:25 Глухарь. Продолжение. 25-я серия - «Бег»

11:25 Глухарь. Продолжение. 26-я серия - «Салочки»

12:20 Глухарь. Продолжение. 27-я серия - «Фейерверк»

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. 27-я серия - «Фейерверк»

13:45 Глухарь. Продолжение. 28-я серия - «Проверка»

14:40 Глухарь. Продолжение. 29-я серия - «Палец»

15:35 Глухарь. Продолжение. 30-я серия - «ППС»

16:30 Глухарь. Продолжение. 31-я серия - «Стычка»

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Водопроводчик

18:55 Условный мент-2. Леди Джаз

19:45 След. Страшные секреты

20:30 След. Маски

21:30 След. Закон Менделя

22:20 След. Кольцо с турмалином

23:10 Великолепная пятёрка-4. Иммерсивная смерть

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Эмпиреи у батареи

01:15 След. Жизнь под снос

02:05 След. Легенда о любви

02:40 След. Тень девяностых

03:20 Детективы. У синей реки

03:50 Детективы. Железное колечко

04:20 Детективы. Успеть за ночь



В телепрограмме возможны изменения.