Пятый канал. Телепрограмма на 5 апреля 2022

Телепрограмма Пятого канала на 5 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или урок английского
06:15 Улицы разбитых фонарей. Третий слева
07:10 Искупление
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. 24-я серия - «Банда»
10:25 Глухарь. Продолжение. 25-я серия - «Бег»
11:25 Глухарь. Продолжение. 26-я серия - «Салочки»
12:20 Глухарь. Продолжение. 27-я серия - «Фейерверк»
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. 27-я серия - «Фейерверк»
13:45 Глухарь. Продолжение. 28-я серия - «Проверка»
14:40 Глухарь. Продолжение. 29-я серия - «Палец»
15:35 Глухарь. Продолжение. 30-я серия - «ППС»
16:30 Глухарь. Продолжение. 31-я серия - «Стычка»
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Водопроводчик
18:55 Условный мент-2. Леди Джаз
19:45 След. Страшные секреты
20:30 След. Маски
21:30 След. Закон Менделя
22:20 След. Кольцо с турмалином
23:10 Великолепная пятёрка-4. Иммерсивная смерть
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Эмпиреи у батареи
01:15 След. Жизнь под снос
02:05 След. Легенда о любви
02:40 След. Тень девяностых
03:20 Детективы. У синей реки
03:50 Детективы. Железное колечко
04:20 Детективы. Успеть за ночь
В телепрограмме возможны изменения.