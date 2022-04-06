Программа передач Россия 1 на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 6 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



06.04.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 София. 7-я серия

01:05 Земский доктор. Продолжение. 5-я и 6-я серии

02:45 Семейный детектив. 56-я серия - «Пожар»

03:30 Семейный детектив. 57-я серия - «Ход конём»



В программе передач возможны изменения.