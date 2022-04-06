Программа передач НТВ на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 6 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
06.04.2022
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Несработавшая ловушка». »Понятой»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии. «Радуга над Арктикой», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии. «Радуга над Арктикой», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Кто родил Диану?
19:00 Сегодня
20:00 Чингачгук. «Призрак», 1-я и 2-я серии. «Бесплатный сыр», 1-я серия
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Пёс-4. «Жёлтый саквояж». «Железный человек». «Медведь»
02:20 Таинственная Россия
03:20 Хмуров. 5-я и 6-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Суета вокруг дивана». «Трудно быть дедом»
В программе передач возможны изменения.