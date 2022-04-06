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Программа передач Матч ТВ на 6 апреля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 6 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

06.04.2022

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир
05:30 Правила игры
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Д. Кормье - А. Сильва. Д. Кормье - Дж. Монсон
09:55 Профессиональный бокс. С. Липинец - Э. Санчес. Д. Кудряшов - Х.К. Гомес
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Агент
15:00 Новости
15:05 Агент
17:00 Смешанные единоборства. UFC
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (Германия)
02:40 Есть тема!
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Альянса Лима» (Перу) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









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