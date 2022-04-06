Программа передач Матч ТВ на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 6 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



06.04.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир

05:30 Правила игры

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Д. Кормье - А. Сильва. Д. Кормье - Дж. Монсон

09:55 Профессиональный бокс. С. Липинец - Э. Санчес. Д. Кудряшов - Х.К. Гомес

11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Агент

15:00 Новости

15:05 Агент

17:00 Смешанные единоборства. UFC

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (Германия)

02:40 Есть тема!

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Альянса Лима» (Перу) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.