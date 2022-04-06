Программа передач Домашний на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 6 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
06.04.2022
03:25 Проводница. 5-я серия - «Тихая гавань». 6-я серия - «Цыганская дочь». 7-я серия - «Жизнь сначала»
05:50 Пять ужинов
06:05 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Удар в спину». «Аферисты»
13:20 Порча. Пригвождённый
13:50 Знахарка. Полыхающая
14:25 Верну любимого. Общий сын
15:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии
19:00 Тростинка на ветру. 1-я - 4-я серии
23:05 Дыши со мной. 19-я и 20-я серии
00:45 Дыши со мной. Счастье взаймы. 1-я серия
01:50 Анжелика и король
03:30 Проводница. 8-я серия - «Ожидание любви». 9-я серия - «Незабываемый роман». 10-я серия - «Жених напрокат»
В телепрограмме возможны изменения.