Программа передач СТС на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 6 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
06.04.2022
04:45 Воронины. Сезон 15. 9-я серия
05:05 Кот в сапогах
05:25 Мультфильмы
05:40 Лиса, медведь и мотоцикл с коляской
05:50 Ералаш. Сезон 1. 230-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 232-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 236-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Игра в доктора
06:15 Рождественские истории
06:40 Страстный Мадагаскар
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры
09:00 Уральские пельмени. #сообразимнатроих
09:45 Сонная Лощина
11:55 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 6-я серия
13:40 Жена олигарха. Сезон 1. 6-я - 13-я серии
17:55 Сёстры
19:00 Сёстры
19:30 Сёстры
20:00 Гарри Поттер и узник Азкабана
22:35 Звёздная пыль
01:05 Проклятие монахини
02:35 Воронины. Сезон 15. 8-я - 13-я серии
04:55 Мультфильмы
В программе передач возможны изменения.