Программа передач СТС на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 6 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



06.04.2022



04:45 Воронины. Сезон 15. 9-я серия

05:05 Кот в сапогах

05:25 Мультфильмы

05:40 Лиса, медведь и мотоцикл с коляской

05:50 Ералаш. Сезон 1. 230-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 232-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 236-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Игра в доктора

06:15 Рождественские истории

06:40 Страстный Мадагаскар

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры

09:00 Уральские пельмени. #сообразимнатроих

09:45 Сонная Лощина

11:55 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 6-я серия

13:40 Жена олигарха. Сезон 1. 6-я - 13-я серии

17:55 Сёстры

19:00 Сёстры

19:30 Сёстры

20:00 Гарри Поттер и узник Азкабана

22:35 Звёздная пыль

01:05 Проклятие монахини

02:35 Воронины. Сезон 15. 8-я - 13-я серии

04:55 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.