Программа передач Звезда на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 6 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
06.04.2022
03:35 Кулинар-2. 5-я и 6-я серии
05:10 Кулинар-2. 7-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:40 Родная кровь
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
13:50 Кулинар-2. 9-я - 12-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Кулинар-2. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Ссср против США. Подводные сражения
21:25 Секретные материалы
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Главный день. Последний съезд влксм
23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 21-я и 22-я серии
01:30 Родная кровь
02:55 Стихия вооружений: воздух
03:25 Оружие Победы
03:35 Кулинар-2. 9-я и 10-я серии
В программе передач возможны изменения.