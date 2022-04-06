Программа передач ТВЦ на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 6 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
06.04.2022
04:55 Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачёвы
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:30 Доктор И... Аритмия
09:05 Тест на беременность. 5-я серия
10:05 Тест на беременность. 6-я серия
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Берег удачи»
13:40 Мой герой. Елена Вяльбе
14:30 События
14:55 Город новостей
15:15 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 1-я серия
16:05 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 2-я серия
16:55 Хроники московского быта. Советская прислуга
17:50 События
18:15 Трюкач. 9-я серия
19:10 Трюкач. 10-я серия
20:00 Трюкач. 11-я серия
20:55 Трюкач. 12-я серия
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 41-й выпуск
23:10 Прощание. Валентина Малявина
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Обжалованию не подлежит. Лютый
01:30 Знак качества. Интернет-страшилки про еду
02:10 Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи
02:50 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 1-я серия
03:35 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 2-я серия
04:25 Михаил Ульянов. Горькая исповедь
В программе передач возможны изменения.