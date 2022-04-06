Программа передач ТВЦ на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 6 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



06.04.2022



04:55 Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачёвы

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:30 Доктор И... Аритмия

09:05 Тест на беременность. 5-я серия

10:05 Тест на беременность. 6-я серия

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Берег удачи»

13:40 Мой герой. Елена Вяльбе

14:30 События

14:55 Город новостей

15:15 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 1-я серия

16:05 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 2-я серия

16:55 Хроники московского быта. Советская прислуга

17:50 События

18:15 Трюкач. 9-я серия

19:10 Трюкач. 10-я серия

20:00 Трюкач. 11-я серия

20:55 Трюкач. 12-я серия

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 41-й выпуск

23:10 Прощание. Валентина Малявина

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Обжалованию не подлежит. Лютый

01:30 Знак качества. Интернет-страшилки про еду

02:10 Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи

02:50 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 1-я серия

03:35 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 2-я серия

04:25 Михаил Ульянов. Горькая исповедь



В программе передач возможны изменения.