Программа передач Пятого канала на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 6 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



06.04.2022



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Продолжение. 27-я - 31-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. 31-я - 34 серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. 35-я - 38-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Дело чести

18:50 Условный мент-3. Подвиг Тельцова

19:45 След. Сокровище

20:30 След. Красота требует жертв

21:30 След. Закон отражения

22:20 След. Незнание - сила

23:10 Великолепная пятёрка-4. Академическая среда

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Самая опасная профессия

01:15 След. Эхо войны

02:05 След. Солнечные лохи

02:40 След. Алиби

03:20 Детективы. Санитарный день

03:50 Детективы. Месть фурии

04:20 Детективы. Мама для мамонта



В программе передач возможны изменения.