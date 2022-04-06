Программа передач Пятого канала на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 6 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
06.04.2022
05:00 Известия
05:25 Глухарь. Продолжение. 27-я - 31-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. 31-я - 34 серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. 35-я - 38-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Дело чести
18:50 Условный мент-3. Подвиг Тельцова
19:45 След. Сокровище
20:30 След. Красота требует жертв
21:30 След. Закон отражения
22:20 След. Незнание - сила
23:10 Великолепная пятёрка-4. Академическая среда
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Самая опасная профессия
01:15 След. Эхо войны
02:05 След. Солнечные лохи
02:40 След. Алиби
03:20 Детективы. Санитарный день
03:50 Детективы. Месть фурии
04:20 Детективы. Мама для мамонта
В программе передач возможны изменения.