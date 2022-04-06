Программа передач Золотая коллекция на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 6 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
06.04.2022
05:00 Спокойный день в конце войны
05:35 Асса
08:05 В зоне особого внимания
09:50 Белые ночи
11:35 «Возвращение «Святого Луки»
13:20 Эта веселая планета
15:00 Мужики!..
16:45 Карнавальная ночь
18:05 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»
19:45 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:30 Ты - мне, я - тебе
23:00 Добряки
00:30 Мимино
02:05 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
03:30 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»
В телепрограмме передач возможны изменения.