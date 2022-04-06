Программа передач Золотая коллекция на 6 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 6 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



06.04.2022



05:00 Спокойный день в конце войны

05:35 Асса

08:05 В зоне особого внимания

09:50 Белые ночи

11:35 «Возвращение «Святого Луки»

13:20 Эта веселая планета

15:00 Мужики!..

16:45 Карнавальная ночь

18:05 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»

19:45 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:30 Ты - мне, я - тебе

23:00 Добряки

00:30 Мимино

02:05 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

03:30 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»



В телепрограмме передач возможны изменения.



















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