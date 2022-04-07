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Программа передач НТВ на 7 апреля 2022 года


Телепрограмма НТВ на 7 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

07.04.2022

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Суета вокруг дивана». «Трудно быть дедом»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Дроны», 1-я и 2-я серии. «Сеть», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Дроны», 1-я и 2-я серии. «Сеть», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Два мужа и две любовницы
19:00 Сегодня
20:00 Чингачгук. «Бесплатный сыр», 2-я серия. «Крыса», 1-я и 2-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:30 ЧП. Расследование
00:00 Поздняков
00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет человечество умрёт от жажды
01:10 Пёс-4. «Любовный аромат». «Хакер»
03:20 Хмуров. 7-я и 8-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Курьеры». «Вспомнить все»

В программе передач возможны изменения.









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