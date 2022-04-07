Программа передач НТВ на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 7 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



07.04.2022



04:55 Возвращение Мухтара-2. «Суета вокруг дивана». «Трудно быть дедом»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Дроны», 1-я и 2-я серии. «Сеть», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Дроны», 1-я и 2-я серии. «Сеть», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Два мужа и две любовницы

19:00 Сегодня

20:00 Чингачгук. «Бесплатный сыр», 2-я серия. «Крыса», 1-я и 2-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:30 ЧП. Расследование

00:00 Поздняков

00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет человечество умрёт от жажды

01:10 Пёс-4. «Любовный аромат». «Хакер»

03:20 Хмуров. 7-я и 8-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Курьеры». «Вспомнить все»



В программе передач возможны изменения.