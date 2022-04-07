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Программа передач Матч ТВ на 7 апреля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 7 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

07.04.2022

05:00 Человек из футбола
05:30 Наши иностранцы
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Р. Лоулер - А. Амагов. Н. Диас - П. Дейли
09:45 Профессиональный бокс. О. Афолаби - Р. Чахкиев. Д. Кудряшов - О. Дуродол
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Агент
15:00 Новости
15:05 Агент
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» - «Металлург». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Аталанта» (Италия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Айнтрахт» (Германия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Вест Хэм» (Англия) - «Лион» (Франция)
02:40 Есть тема!
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









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