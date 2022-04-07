Программа передач Матч ТВ на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 7 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



07.04.2022



05:00 Человек из футбола

05:30 Наши иностранцы

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Р. Лоулер - А. Амагов. Н. Диас - П. Дейли

09:45 Профессиональный бокс. О. Афолаби - Р. Чахкиев. Д. Кудряшов - О. Дуродол

11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Агент

15:00 Новости

15:05 Агент

16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» - «Металлург». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Аталанта» (Италия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Айнтрахт» (Германия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Вест Хэм» (Англия) - «Лион» (Франция)

02:40 Есть тема!

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.