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Программа передач ТНТ на 7 апреля 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 7 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

07.04.2022

04:40 Comedy Баттл. 7-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 46-я серии
08:30 Перезагрузка. 498-я серия
09:00 Битва экстрасенсов. 272-я серия
10:35 Битва экстрасенсов. 274-я серия
12:00 СашаТаня. 135-я - 140-я серии
15:00 Ольга. 10-я - 15-я серии
18:00 Иванько. 12-я - 17-я серии
21:00 «Проект «Анна Николаевна». 13-я серия
22:00 Полярный. 13-я серия
22:30 Полярный. 14-я серия
23:00 Реальные Пацаны против Зомби
00:50 Самый лучший фильм 3-ДЭ
02:30 Золото Геленджика. 10-я - 12-я серии
04:50 Comedy Баттл. 8-я серия

В программе передач возможны изменения.









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