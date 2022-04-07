Программа передач ТНТ на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 7 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



07.04.2022



04:40 Comedy Баттл. 7-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 46-я серии

08:30 Перезагрузка. 498-я серия

09:00 Битва экстрасенсов. 272-я серия

10:35 Битва экстрасенсов. 274-я серия

12:00 СашаТаня. 135-я - 140-я серии

15:00 Ольга. 10-я - 15-я серии

18:00 Иванько. 12-я - 17-я серии

21:00 «Проект «Анна Николаевна». 13-я серия

22:00 Полярный. 13-я серия

22:30 Полярный. 14-я серия

23:00 Реальные Пацаны против Зомби

00:50 Самый лучший фильм 3-ДЭ

02:30 Золото Геленджика. 10-я - 12-я серии

04:50 Comedy Баттл. 8-я серия



В программе передач возможны изменения.