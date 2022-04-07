Программа передач Домашний на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 7 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



07.04.2022



03:30 Проводница. 8-я серия - «Ожидание любви». 9-я серия - «Незабываемый роман». 10-я серия - «Жених напрокат»

06:05 По делам несовершеннолетних. 993-я серия

06:30 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»

13:20 Порча. Овощи

13:50 Знахарка. Старший сын

14:25 Верну любимого. Ошибка молодости

15:00 Разве можно мечтать о большем. 1-я - 4-я серии

19:00 Скажи мне правду. 1-я - 4-я серии

23:00 Дыши со мной. Счастье взаймы. 2-я - 4-я серии

01:40 Неукротимая Анжелика

03:00 Проводница. 11-я серия - «Моя девочка». 12-я серия - «Изгой». 13-я серия - «Слепая любовь». 14-я серия - «Фальшивая инфанта»



В телепрограмме возможны изменения.