Программа передач СТС на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 7 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



07.04.2022



04:55 Мультфильмы

05:15 Скоро будет дождь

05:35 Разрешите погулять с вашей собакой

05:45 Мультфильмы

05:55 Ералаш. Сезон 1. 235-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 239-я серия

06:05 Три кота. Поход в магазин

06:10 Три кота. День рождения мамы

06:15 Сказки Шрэкова болота

06:35 Шрэк. Страшилки

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры

09:00 Уральские пельмени

09:30 Звёздная пыль

12:05 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 4-я серия

13:55 Жена олигарха. Сезон 1. 10-я - 17-я серии

17:55 Сёстры

19:00 Сёстры

19:30 Сёстры

20:00 Гарри Поттер и Кубок огня

22:55 Хроники Спайдервика

00:40 Телохранитель

02:45 Воронины. Сезон 15. 12-я - 18-я серии



В программе передач возможны изменения.