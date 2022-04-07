Программа передач СТС на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 7 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
07.04.2022
04:55 Мультфильмы
05:15 Скоро будет дождь
05:35 Разрешите погулять с вашей собакой
05:45 Мультфильмы
05:55 Ералаш. Сезон 1. 235-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 239-я серия
06:05 Три кота. Поход в магазин
06:10 Три кота. День рождения мамы
06:15 Сказки Шрэкова болота
06:35 Шрэк. Страшилки
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры
09:00 Уральские пельмени
09:30 Звёздная пыль
12:05 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 4-я серия
13:55 Жена олигарха. Сезон 1. 10-я - 17-я серии
17:55 Сёстры
19:00 Сёстры
19:30 Сёстры
20:00 Гарри Поттер и Кубок огня
22:55 Хроники Спайдервика
00:40 Телохранитель
02:45 Воронины. Сезон 15. 12-я - 18-я серии
В программе передач возможны изменения.