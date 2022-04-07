Программа передач Звезда на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 7 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



07.04.2022



03:35 Кулинар-2. 9-я и 10-я серии

05:10 Кулинар-2. 11-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:35 Человек-амфибия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

13:50 Кулинар-2. 13-я - 16-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Кулинар-2. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. Фашистские тайны белой Финляндии

21:25 Код доступа

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Легенды кино. Андрей Миронов

23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 23-я и 24-я серии

01:30 Человек-амфибия

03:05 Беспокойное хозяйство

04:25 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград

04:55 Оружие Победы



В программе передач возможны изменения.