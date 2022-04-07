Программа передач Звезда на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 7 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
07.04.2022
03:35 Кулинар-2. 9-я и 10-я серии
05:10 Кулинар-2. 11-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:35 Человек-амфибия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
13:50 Кулинар-2. 13-я - 16-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Кулинар-2. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Фашистские тайны белой Финляндии
21:25 Код доступа
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Легенды кино. Андрей Миронов
23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 23-я и 24-я серии
01:30 Человек-амфибия
03:05 Беспокойное хозяйство
04:25 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград
04:55 Оружие Победы
В программе передач возможны изменения.