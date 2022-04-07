Программа передач ТВЦ на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 7 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
07.04.2022
05:00 Мой герой. Елена Вяльбе
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:35 Доктор И... 5П - медицина будущего
09:05 Тест на беременность. 7-я серия
10:00 Тест на беременность. 8-я серия
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:55 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Миссис Макгинти умерла»
13:45 Мой герой. Александра Яковлева
14:30 События
14:55 Город новостей
15:15 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 3-я серия
16:05 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 4-я серия
16:55 Модель советской сборки
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Женщина наводит порядок. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Обложка. Принц Тьмы
23:10 Михаил Круг. Я любил, а меня предавали
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Союзмультфильм. Недетские страсти
01:30 Прощание. Лаврентий Берия
02:15 Знаменитые соблазнители. Шон Коннери
02:55 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 3-я серия
03:40 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 4-я серия
04:25 Короли эпизода. Борислав Брондуков
В программе передач возможны изменения.