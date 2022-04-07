Программа передач ТВЦ на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 7 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



07.04.2022



05:00 Мой герой. Елена Вяльбе

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:35 Доктор И... 5П - медицина будущего

09:05 Тест на беременность. 7-я серия

10:00 Тест на беременность. 8-я серия

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:55 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Миссис Макгинти умерла»

13:45 Мой герой. Александра Яковлева

14:30 События

14:55 Город новостей

15:15 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 3-я серия

16:05 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 4-я серия

16:55 Модель советской сборки

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Женщина наводит порядок. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Обложка. Принц Тьмы

23:10 Михаил Круг. Я любил, а меня предавали

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Союзмультфильм. Недетские страсти

01:30 Прощание. Лаврентий Берия

02:15 Знаменитые соблазнители. Шон Коннери

02:55 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 3-я серия

03:40 Анатомия убийства. «Убийственная справедливость», 4-я серия

04:25 Короли эпизода. Борислав Брондуков



В программе передач возможны изменения.