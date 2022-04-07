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Программа передач Пятого канала на 7 апреля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 7 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

07.04.2022

05:00 Известия
05:25 Глухарь. Продолжение. 34-я - 37-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. 37-я - 40-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. 41-я - 44-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Зеленоглазое такси
18:55 Условный мент-3. Верность и ревность
19:45 След. Некоторые любят погорячее
20:30 След. Химики
21:30 След. Добрые самаритяне
22:20 След. Держи язык за зубами
23:10 Великолепная пятёрка-4. Приступ
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Надувательство с летальным исходом
01:15 След. Смерти синий экран
02:05 След. Королевская кобра
02:40 След. Драгоценный исполнитель
03:20 Детективы. Фабрика обманок
03:50 Детективы. Бриллиант души
04:20 Детективы. Окрошка с квасом

В программе передач возможны изменения.









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