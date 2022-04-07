Программа передач Пятого канала на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 7 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



07.04.2022



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Продолжение. 34-я - 37-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. 37-я - 40-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. 41-я - 44-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Зеленоглазое такси

18:55 Условный мент-3. Верность и ревность

19:45 След. Некоторые любят погорячее

20:30 След. Химики

21:30 След. Добрые самаритяне

22:20 След. Держи язык за зубами

23:10 Великолепная пятёрка-4. Приступ

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Надувательство с летальным исходом

01:15 След. Смерти синий экран

02:05 След. Королевская кобра

02:40 След. Драгоценный исполнитель

03:20 Детективы. Фабрика обманок

03:50 Детективы. Бриллиант души

04:20 Детективы. Окрошка с квасом



В программе передач возможны изменения.