Программа передач Золотая коллекция на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 7 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



07.04.2022



05:00 Испытатель

05:25 Самогонщики

05:40 Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви

08:00 Случай в квадрате 36-80

09:20 Загадка Эндхауза

11:10 «SOS» над тайгой»

12:20 Неуловимые мстители

13:45 На ясный огонь

15:20 Три тополя на Плющихе

16:45 Земля Санникова

18:25 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»

20:00 Ко мне, Мухтар!

21:30 Формула любви

23:05 Из жизни отдыхающих

00:40 Белое солнце пустыни

02:00 Калина красная

03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»



В телепрограмме передач возможны изменения.