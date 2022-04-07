Программа передач Золотая коллекция на 7 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 7 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
07.04.2022
05:00 Испытатель
05:25 Самогонщики
05:40 Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
08:00 Случай в квадрате 36-80
09:20 Загадка Эндхауза
11:10 «SOS» над тайгой»
12:20 Неуловимые мстители
13:45 На ясный огонь
15:20 Три тополя на Плющихе
16:45 Земля Санникова
18:25 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»
20:00 Ко мне, Мухтар!
21:30 Формула любви
23:05 Из жизни отдыхающих
00:40 Белое солнце пустыни
02:00 Калина красная
03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»
В телепрограмме передач возможны изменения.