Программа передач НТВ на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 8 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
08.04.2022
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Курьеры». «Вспомнить все»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Простые секреты
09:00 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 2
10:00 Сегодня
10:35 ЧП. Расследование
11:10 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Изменчивые», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Жди меня
20:50 Страна талантов
23:15 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00:55 Захар Прилепин. Уроки русского
01:20 Квартирный вопрос
02:15 Таинственная Россия
03:00 Хмуров. 9-я - 11-я серии
В программе передач возможны изменения.